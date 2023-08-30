كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً لم تتّضح في الحال طبيعته، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة تتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة.وتثير مناورات "درع الحرية أولتشي" السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغ يانغ التي أجرت عدداً قياسياً من التجارب العسكرية هذا العام.