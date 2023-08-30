البيت الأبيض "يتابع من كثب" الأوضاع في الغابون: سنواصل دعمنا فكرة المُثل الديموقراطية

أكد البيت الأبيض أنّه "يتابع من كثب" الوضع في الغابون حيث حصل انقلاب عسكري.



ورأى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ "الوضع مقلق جداً"، مشيرا إلى أننا "نراقب ذلك من كثب وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديموقراطية التي يعبّر عنها الشعب الإفريقي".