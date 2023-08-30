لقاء جمع المقداد وعبد اللهيان.. ووجهة الوزير الايراني المقبلة لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، في دمشق.



وسيتوجه عبد اللهيان غدا الى بيروت آتيا من دمشق.