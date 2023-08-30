جريح بعملية طعن في القدس



أصيب رجل بجروح مساء الأربعاء في عملية طعن بسكين في محطة للترامواي على تخوم القدس الشرقية والغربية وتمّ "تحييد" مهاجمه، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.



وأصدر مستشفى شعاري تسيديك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة "مستقرّة" و"يتلقّى العلاج".