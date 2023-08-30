الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جريح بعملية طعن في القدس

أخبار دولية
2023-08-30 | 16:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جريح بعملية طعن في القدس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جريح بعملية طعن في القدس


أصيب رجل بجروح مساء الأربعاء في عملية طعن بسكين في محطة للترامواي على تخوم القدس الشرقية والغربية وتمّ "تحييد" مهاجمه، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. 
     
وأصدر مستشفى شعاري تسيديك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة "مستقرّة" و"يتلقّى العلاج".

آخر الأخبار

أخبار دولية

بعملية

القدس

LBCI التالي
ماكرون يؤكد للعراق عزمه على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل عسكريين فرنسيين
قرغيزستان تنقل من سوريا نحو مئة من نساء وأطفال الجهاديين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:28

مقتل مراهق فلسطيني بعد طعنه مدنيا في القدس

LBCI
آخر الأخبار
01:12

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و17 جريحا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-29

إحصاءات غرفة التحكم: 11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-28

الوكالة الوطنية للاعلام: قتيل وجريحان في انزلاق سيارة على طريق حاصبيا - عين قنيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:28

مقتل مراهق فلسطيني بعد طعنه مدنيا في القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل كرّت سبحة الانقلابات العسكرية في إفريقيا؟

LBCI
أخبار دولية
12:17

لقاء جمع المقداد وعبد اللهيان.. ووجهة الوزير الايراني المقبلة لبنان

LBCI
أخبار دولية
11:59

البيت الأبيض "يتابع من كثب" الأوضاع في الغابون: سنواصل دعمنا فكرة المُثل الديموقراطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-08-16

بالبكيني والنظارات الشمسية... ​جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
13:54

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

LBCI
حال الطقس
00:39

عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:12

شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:54

قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:54

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هل يُفتح شاطئ صيدا للجميع بقرار قضائي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل كرّت سبحة الانقلابات العسكرية في إفريقيا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:28

"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب

LBCI
فنّ
04:53

فيديو سيذهلكم.. عبير نعمة وأخواتها يزفّون شقيقتهم نسرين غناءً بمشاركة أم العروس والأحفاد!

LBCI
حال الطقس
00:39

عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
منوعات
11:12

شقيقتان تواجهان الحكم بالسجن بعد انتشار فيديو رقص مشين بالقرب من قبر والدهما! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو

LBCI
فنّ
05:08

أنغام في تصريح جريء: أزواجي بحثوا عن رجولتهم مع نساء أخريات!

LBCI
منوعات
02:11

تم شراؤها مع والدتها "كعبدتين"... وفاة طفلة عطشاً بعد عذابٍ دام لسنوات تحت رحمة زوجين مجرمين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More