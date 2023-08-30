مقتل مراهق فلسطيني بعد طعنه مدنيا في القدس

قتل شرطي إسرائيلي مراهقا فلسطينيا جرح بواسطة سكين مدنيا في القدس، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.



ووقع الهجوم في محطة للترامواي على تخوم القدس الشرقية والغربية.



وأصدر مستشفى شعاري تسيديك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة "مستقرّة" و"يتلقّى العلاج".



وتعذّر على الشرطة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس تحديد جنسية المهاجم.



وفي تصريح لفرانس برس أفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية دين إلسدون بأن المهاجم يبلغ 14 عاما ويتحدّر من بيت حنينا، القطاع الذي تقطنه غالبية فلسطينية في القدس الشرقية، وقتل في موقع الهجوم.

