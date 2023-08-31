بريطانيا تندد بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون

نددت بريطانيا الأربعاء بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون، مع اقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.



وقالت الخارجية البريطانية في بيان: "تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية. نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام".