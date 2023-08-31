واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان بموجب برنامج مساعدات للدول الأجنبية

وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية.



وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضا أو منحا للتسلح.



وشددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.



وأوضح متحدث باسم الخارجية أنه "تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".



واشار المتحدث إلى أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، مشددا على أنه "أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".