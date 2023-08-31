قتلى بحريق في مبنى في وسط جوهانسبرغ

قضى 63 شخصا وأصيب أكثر من 43 شخصا بجروح طفيفة في حريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي لإذاعة محلية: "انتشلنا 63 جثة، وهناك 43 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة".

وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، على ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي.

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.