استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل للحكومة، على ما أعلن داونينغ ستريت الخميس.



وفي رسالة إلى والاس (53 عاما)، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا في وجه روسيا.