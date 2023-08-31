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تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا

أخبار دولية
2023-08-31 | 05:09
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تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا
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تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا

أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عيّن غرانت شابس في منصب وزير الدفاع.
   
وشابس شخصية محافظة سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين في ايلول وكان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ شباط.

وبدلا من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار ريشي سوناك شخصا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية، بينما تعد المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف في مواجهة الغزو الروسي.

أخبار دولية

غرانت شابس

وزير دفاع بريطانيا

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