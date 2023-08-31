رئيس الوزراء اليوناني يتوقّع بأن تأتي حرائق الغابات على أكثر من 150 ألف هكتار هذا الصيف

توقّع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الخميس بأن تأتي حرائق الغابات التي تشهدها بلاده هذا الصيف على مساحة تبلغ 150 ألف هكتار على الأقل، بما في ذلك الحريق الكبير المستعر منذ نحو أسبوعين في الشمال.



وقال رئيس الوزراء إن المنطقة التي تجتاحها الحرائق "ستتجاوز مساحتها 1,500,000 متر مكعّب (150 ألف هكتار) بما في ذلك الحريق في غابة داديا"، في إشارة إلى حريق الغابات الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه الأكبر على الإطلاق الذي يسجّل في التكتل.