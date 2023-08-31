مقتل ستة جنود أوكرانيين بتحطّم مروحيتين قتاليتين في شرق البلاد

قُتل ستة جنود أوكرانيين بتحطّم مروحيتين عسكريتين أثناء مهمة قتالية في شرق البلاد الثلاثاء، وفق ما أعلن محققون الخميس.



وأفاد مكتب الدولة للتحقيقات في بيان، بأن "مروحيتين عسكريتين تحطّمتا أثناء مهمة قتالية. قُتل جميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية الستّة"، مضيفا أن تحقيقه ينظر في احتمال وقوع خروقات للسلامة خلال الرحلة أو أثناء الإعداد لها.