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انتخابات إقليمية في أراض أوكرانية محتلة
أخبار دولية
2023-08-31 | 08:15
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انتخابات إقليمية في أراض أوكرانية محتلة
أطلقت روسيا الخميس التصويت المبكر في أراض أوكرانية تحتلها، وذلك في إطار انتخابات ستنظم في العديد من المناطق الروسية في 10 أيلول، بحسب وكالة "تاس" الرسمية للأنباء.
وتحتل موسكو قرابة 20 % من الأراضي الأوكرانية: شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، بالإضافة إلى معظم منطقة لوغانسك وجزء من دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون. وتجري الانتخابات التي نددت بها أوكرانيا، في هذه المناطق في 10 أيلول، لكن روسيا تنظم "تصويتا مبكرا" اعتبارا من الخميس في دونيتسك وزابوريجيا، واعتبارا من 2 أيلول في خيرسون ولوغانسك. والغرض منها تعيين نواب إقليميين ومسؤولين منتخبين في البلديات.
وستصوت مناطق روسية أخرى أيضا في 10 أيلول لتعيين حكام أو برلمانات إقليمية أو حتى مجالس بلدية.
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