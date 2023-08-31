الحكم بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين ادينو بقتل أميركي في بغداد

أصدرت محكمة عراقية الخميس حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد في تشرين الثاني 2022، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين قضائيين.



وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، احدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين". وقال إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله.

