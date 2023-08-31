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موسكو تعلن مقتل عسكريين أوكرانيين خلال عملية توغل
أخبار دولية
2023-08-31 | 08:25
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موسكو تعلن مقتل عسكريين أوكرانيين خلال عملية توغل
أعلن مسؤول روسي الخميس أن "مخرّبين" أوكرانيين اثنين قتلا وأُسر خمسة آخرون كانوا توغلوا في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.
وأبلغت المناطق الروسية المجاورة لأوكرانيا مرارًا عن قصف وهجمات تقوم بها القوات الأوكرانية، بما في ذلك توغلات عبر الحدود.
وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز إن عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية وصفتهم ب"المخربين" حاولوا تنفيذ سلسلة من "الأعمال الإرهابية على منشآت البنية التحتية للطاقة" والمنشآت العسكرية الأربعاء.
وأضاف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في منطقة نافلينسكي، تمت تصفية مسلحين اثنين واعتقال خمسة، ثلاثة منهم كانوا أصيبوا" في سياق التدابير القتالية.
أخبار دولية
عسكريين
أوكرانيين
عملية
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