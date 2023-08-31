48 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

قتل 48 مدنيا على الأقل الأربعاء في غوما في عملية عسكرية كان هدفها منع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب حصيلة جديدة أوردتها الخميس مصادر محلية وتقرير للجيش اطلعت عليه وكالة فرانس برس.في هذه الوثيقة الداخلية للقوات المسلحة الكونغولية التي اطلعت عليها فرانس برس وأكدتها مصادر عسكرية واستخباراتية، فإن حصيلة عملية الأربعاء لمنع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في غوما بلغت "48 قتيلا" و"75 جريحا" من المتظاهرين فيما قتل شرطي.