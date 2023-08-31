الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين

أخبار دولية
2023-08-31 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين

اعلن مسؤول أوروبي الخميس طالبا عدم الكشف عن هويته ان الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند الأسبوع المقبل وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.
     
وصرح المسؤول للصحافيين في بروكسل "بحسب آخر المعلومات التي وردتني (...) لا يعتزم شي الذهاب إلى القمة وسيحضرها رئيس الوزراء".
     
وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس بجنوب افريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين.

أخبار دولية

الصيني

سيغيب

العشرين

LBCI التالي
إيران تعلن إحباط محاولة "تخريب" إسرائيلية لبرنامجها الصاروخي
48 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-18

الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
2023-07-06

الرئيس الصيني يحض الجيش على "التجرؤ على القتال"

LBCI
أخبار دولية
2023-06-21

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور" خلال حفل جمع تبرعات للحزب الديموقراطي

LBCI
أخبار دولية
2023-06-19

بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:48

زلزال بقوة 5,4 درجات في جزيرة تيمور الإندونيسية

LBCI
أخبار دولية
10:20

مجلس أوروبا ينتقد ظروف الاحتجاز "الكارثية" في السجون اليونانية

LBCI
أخبار دولية
10:19

النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد سفير فرنسا في رسالة الى باريس

LBCI
أخبار دولية
10:17

بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها "مخالفات"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-25

نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-25

جريمة مروعة... ذبح والدته ثم قطع ساقيها بسبب عدم عثورها على عروس له!

LBCI
فنّ
2023-08-06

ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-06-01

فارس كرم يغنّي "يسقط كل حدا سافل" ويتصدّر الترند!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:22

ذكرى تغييب الامام موسى الصدر... كيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

ماذا في تفاصيل اليوم الثاني لهوكستين في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:17

عبد الليهان في بيروت آتيا من دمشق... من سيلتقي وماذا على جدول البحث؟

LBCI
أخبار لبنان
15:54

قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:54

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
منوعات
04:21

ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More