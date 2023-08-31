الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين
أخبار دولية
2023-08-31 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين
اعلن مسؤول أوروبي الخميس طالبا عدم الكشف عن هويته ان الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند الأسبوع المقبل وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.
وصرح المسؤول للصحافيين في بروكسل "بحسب آخر المعلومات التي وردتني (...) لا يعتزم شي الذهاب إلى القمة وسيحضرها رئيس الوزراء".
وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس بجنوب افريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين.
أخبار دولية
الصيني
سيغيب
العشرين
التالي
إيران تعلن إحباط محاولة "تخريب" إسرائيلية لبرنامجها الصاروخي
48 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-18
الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2023-08-18
الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
2023-07-06
الرئيس الصيني يحض الجيش على "التجرؤ على القتال"
أخبار دولية
2023-07-06
الرئيس الصيني يحض الجيش على "التجرؤ على القتال"
0
أخبار دولية
2023-06-21
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور" خلال حفل جمع تبرعات للحزب الديموقراطي
أخبار دولية
2023-06-21
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور" خلال حفل جمع تبرعات للحزب الديموقراطي
0
أخبار دولية
2023-06-19
بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني
أخبار دولية
2023-06-19
بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:48
زلزال بقوة 5,4 درجات في جزيرة تيمور الإندونيسية
أخبار دولية
10:48
زلزال بقوة 5,4 درجات في جزيرة تيمور الإندونيسية
0
أخبار دولية
10:20
مجلس أوروبا ينتقد ظروف الاحتجاز "الكارثية" في السجون اليونانية
أخبار دولية
10:20
مجلس أوروبا ينتقد ظروف الاحتجاز "الكارثية" في السجون اليونانية
0
أخبار دولية
10:19
النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد سفير فرنسا في رسالة الى باريس
أخبار دولية
10:19
النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد سفير فرنسا في رسالة الى باريس
0
أخبار دولية
10:17
بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها "مخالفات"
أخبار دولية
10:17
بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها "مخالفات"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
0
منوعات
2023-08-25
جريمة مروعة... ذبح والدته ثم قطع ساقيها بسبب عدم عثورها على عروس له!
منوعات
2023-08-25
جريمة مروعة... ذبح والدته ثم قطع ساقيها بسبب عدم عثورها على عروس له!
0
فنّ
2023-08-06
ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)
فنّ
2023-08-06
ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)
0
فنّ
2023-06-01
فارس كرم يغنّي "يسقط كل حدا سافل" ويتصدّر الترند!
فنّ
2023-06-01
فارس كرم يغنّي "يسقط كل حدا سافل" ويتصدّر الترند!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:22
ذكرى تغييب الامام موسى الصدر... كيف تبدو التحضيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
06:22
ذكرى تغييب الامام موسى الصدر... كيف تبدو التحضيرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:20
ماذا في تفاصيل اليوم الثاني لهوكستين في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
06:20
ماذا في تفاصيل اليوم الثاني لهوكستين في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:17
عبد الليهان في بيروت آتيا من دمشق... من سيلتقي وماذا على جدول البحث؟
تقارير نشرة الاخبار
06:17
عبد الليهان في بيروت آتيا من دمشق... من سيلتقي وماذا على جدول البحث؟
0
أخبار لبنان
15:54
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
أخبار لبنان
15:54
قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:13
اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب
0
أخبار لبنان
13:54
موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية
أخبار لبنان
13:54
موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:06
ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية
أخبار لبنان
09:06
ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية
2
امن وقضاء
09:10
معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..
امن وقضاء
09:10
معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..
3
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو
4
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
أخبار لبنان
14:56
هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر
5
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
6
حال الطقس
00:09
طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:09
طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟
7
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
8
منوعات
04:21
ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)
منوعات
04:21
ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More