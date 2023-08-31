الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين

اعلن مسؤول أوروبي الخميس طالبا عدم الكشف عن هويته ان الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند الأسبوع المقبل وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.



وصرح المسؤول للصحافيين في بروكسل "بحسب آخر المعلومات التي وردتني (...) لا يعتزم شي الذهاب إلى القمة وسيحضرها رئيس الوزراء".



وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس بجنوب افريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين.