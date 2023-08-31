إيران تعلن إحباط محاولة "تخريب" إسرائيلية لبرنامجها الصاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط محاولة "تخريب" لبرنامجها الصاروخي تقف خلفها شبكة متّصلة بإسرائيل، وتوقيف عدد من الضالعين فيها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الخميس.



ووصفت وكالة "إرنا" للأنباء المحاولة بأنها "أكبر عملية تخريبية صناعية تستهدف الصناعات الصاروخية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة"، وذلك نقلا عن مسؤول في الوزارة لم تكشف هويته.



وأضاف هذا المسؤول "في الأشهر الأخيرة، خططت شبكة محترفة تماما بالتعاون مع بعض المتسللين لإدخال أجزاء معيوبة في حلقة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع".