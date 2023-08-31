بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها "مخالفات"

شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، مشيرا إلى إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.



وقال بوريل "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات"، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة "انقلاب مؤسساتي" مدني.