زلزال بقوة 5,4 درجات في جزيرة تيمور الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات الخميس جزيرة تيمور الإندونيسية، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما أرغم السكان على الخروج من منازلهم لكنه لم يتسبب حتى الآن بأي أضرار أو ضحايا.وقع الزلزال عند الساعة 06,30 بالتوقيت المحلي (10,30 ت غ) على عمق 54,6 كيلومترًا في هذه الجزيرة الواقعة في شرق الأرخبيل، قرب مدينة كوبانغ، وفق المصدر المذكور.وشعر سكان مدينة كوبانغ بقوّة بالزلزال في جزيرة تيمور المقسّمة بين جزء إندونيسي في الغرب وجزء في الشرق يشكّل دولة تيمور الشرقية.