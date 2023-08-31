مقتل تسعة عسكريين في باكستان بهجوم انتحاري

أعلن الجيش الباكستاني مقتل تسعة من عناصره الخميس بعد أن استهدف انتحاري يستقل دراجة نارية رتلا عسكريا.وأضاف الجيش أن خمسة عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في غرب البلاد على بعد 61 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.