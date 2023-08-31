واشنطن تحض أذربيجان على السماح بإدخال مساعدات الى قره باغ

واشنطن تحض أذربيجان على السماح بإدخال مساعدات الى قره باغ



حضت الولايات المتحدة أذربيجان على السماح فورا بإدخال مساعدات الى منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية والتي تغلق باكو الطريق الوحيد المؤدي اليها، وسط قلق المجتمع الدولي على الوضع الإنساني فيها.



ومنذ أشهر عدة، تغلق باكو ممر لاتشين، الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ، عازية ذلك الى "اسباب امنية".



وأعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان عن "قلقه البالغ حيال تدهور الوضع الإنساني" في هذه المنطقة.



وقال ماثيو ميلر "نكرر مطالبتنا بإعادة فتح ممر لاتشين فورا أمام المساعدة الإنسانية والسلع والافراد".



ودعا المسؤولين في كل من أرمينيا واذربيجان الى التوصل "من دون تأخير الى اتفاق حول سبل ايصال السلع الضرورية".



وفي مواجهة الانتقادات الدولية، تؤكد اذربيجان أن ممر لاتشين ليس مغلقا أمام المدنيين.



ونددت باكو الخميس ب"تدخل مباشر" لفرنسا في هذه القضية، واستدعت سفيرتها بعد إرسال قافلة انسانية في اتجاه قره باغ يرافقها نواب فرنسيون.



ومنذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، تتنازع أرمينيا واذربيجان السيطرة على ناغورني قره باغ، ما أدّى إلى حربين شهدت ثانيتهما عام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية.



وناغورني قره باغ منطقة جبلية تقطنها غالبية أرمينية، ولكن ثمة اعتراف دولي بأنّها جزء من أذربيجان.



