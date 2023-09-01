البابا فرنسيس يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية إلى هذا البلد

وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى منغوليا في أول زيارة حبرية إلى هذا البلد الشاسع في آسيا الوسطى والواقع بين قوتين عظميين هما الصين وروسيا.وحطت الطائرة البابوية في أولان باتور قبيل الساعة 10,00 (02,00 بتوقيت غرينتش)، وكان في استقبال البابا حرس الشرف المنغولي باللباس التقليدي الأزرق والأحمر والأصفر، وفقا للقطات بثتها خدمة الفيديو في وكالة فرانس برس.