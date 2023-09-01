القضاء الأميركي يوجه التهمة إلى شخص إعتقل في قبرص بتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا

القضاء الأميركي يوجه التهمة إلى شخص إعتقل في قبرص بتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه التهمة رسميًا الخميس إلى روسي ألماني إعتقل هذا الأسبوع في قبرص بالسعي لتصدير مكونات إلكترونية للإستخدام العسكري إلى روسيا، في إنتهاك لعقوبات تفرضها واشنطن على موسكو على خلفية النزاع في أوكرانيا.



وأفادت الوزارة بأن آرثر بيتروف (33 عامًا) إنتهك القيود على التصدير في مخطط يهدف إلى توفير إلكترونيات دقيقة أميركية لشركة روسية تمد القوات الروسية بـ"مكونات إلكترونية حساسة".



وأشار مكتب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن في بيان إلى أن بيتروف أوقف في قبرص في 26 آب بناءً على طلب السلطات الأميركية، موضحًا أنه ملاحق بتهمة "إنتهاكات لقواعد التصدير" وكذلك "التهريب والإحتيال وتبييض الأموال".



وقال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن إن "بيتروف نظم عملية تهريب تقنيات إلكترونية أميركية دقيقة إلى روسيا معدة للإستخدام العسكري، وهو نوع المكونات التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية في غزوها غير القانوني لأوكرانيا".