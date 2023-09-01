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الصين ترغب في "تعزيز الثقة المتبادلة" مع الفاتيكان
أخبار دولية
2023-09-01 | 03:32
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الصين ترغب في "تعزيز الثقة المتبادلة" مع الفاتيكان
الصين ترغب في "تعزيز الثقة المتبادلة" مع الفاتيكان
أعلنت الصين الجمعة أنها تريد "تعزيز الثقة المتبادلة" مع الفاتيكان، إحدى الدول النادرة التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، وذلك بعد برقية "تمنيات" من البابا فرنسيس للشعب الصيني.
وقال وانغ ون بين المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية: "في السنوات الأخيرة حافظت الصين والفاتيكان على الإتصالات، والصين مستعدة للحفاظ على روح المصالحة مع الفاتيكان والدخول معه في حوار بناء لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتعزيز عملية تحسين العلاقات الثنائية".
أخبار دولية
الصين
الفاتيكان
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