أرمينيا تعلن مقتل إثنين من جنودها بنيران أذربيجانية

أرمينيا تعلن مقتل إثنين من جنودها بنيران أذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية الجمعة مقتل جنديين وإصابة ثالث بنيران أذربيجانية قرب الحدود بين البلدين، في ظل التوتر المخيم على خلفية النزاع حول ناغورني قره باغ.



وأفادت الوزارة في بيان بأنه "سقط قتيلان في المعركة وأصيب آخر برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية الأرمنية قرب سوتك في جنوب شرق أرمينيا".