أرمينيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بنيران أذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية الجمعة مقتل جنديين وإصابة ثالث بنيران أذربيجانية قرب الحدود بين البلدين، في ظل التوتر المخيم على خلفية النزاع حول ناغورني قره باغ.وأفادت الوزارة في بيان "سقط قتيلان في المعركة وأصيب آخر برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية الأرمنية قرب سوتك" في جنوب شرق أرمينيا".وأكدت الوزارة أنها ستصدر "في وقت لاحق بيانا" بشأن القتيلين بالإضافة إلى "الحالة الصحية للجندي المصاب".تقع سوتك جنوب شرق أرمينيا، على الحدود مع أذربيجان، حيث تتكرر الحوادث بين جيشي البلدين.والجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الارمينية.لم تتمكن باكو ويريفان اللتان خاضتا حربين للسيطرة على المنطقة من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة رغم جهود الوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.