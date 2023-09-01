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باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

أخبار دولية
2023-09-01 | 04:54
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باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر
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باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

أكدت فرنسا الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية الخميس عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.
     
وذكرت وزارة الخارجية وفاة مواطن واحد من غير أن توضح ظروف وفاته وأوردت في بيان أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل".
     
 

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