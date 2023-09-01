بوتين يستقبل إردوغان في سوتشي الإثنين

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود في جنوب روسيا الإثنين، وفق ما أعلن الكرملين الجمعة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "المباحثات ستجرى في سوتشي الإثنين". وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء إمكان إحياء الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.