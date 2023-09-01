أوكرانيا: الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف نفذ من داخل روسيا

أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تلغرام أن الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف في شمال غرب روسيا أطلق من داخل الأراضي الروسية.وأكد كيريلو بودانوف عبر تلغرام أن "المسيرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا"، مضيفا "أصيبت أربع طائرات عسكرية شحن روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم".وقال في مقابلة مع موقع "ذي وور زون"، "ننشط في الاراضي الروسية".وبحسب هذا الموقع، رفض المسؤول الكشف عما إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف.وقال بودانوف "تم تدمير (طائرتين عسكريتين روسيتين) وإلحاق اضرار بطائرتين أخريين".كما نشر الموقع صورا عبر الأقمار الاصطناعية تظهر طائرات متفحمة.واستهدفت طائرات بدون طيار ليل الثلاثاء الاربعاء مطار بسكوف شمال غرب روسيا على الحدود مع إستونيا ولاتفيا وبيلاروس.وردا على سؤال حول الموقع الذي انطلقت منه هذه المسيرات، اكتفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالقول الأربعاء إن "خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات بدون طيار لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث".وبينما تستهدف مسيرات بشكل منتظم المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وموسكو، يندر أن تنفذ هجمات في أقصى الشمال، على بعد حوالي 700 أو 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.الأسبوع الماضي استهدف هجوم مماثل مطارا في منطقة نوفغورود المجاورة، مما أدى إلى تدمير طائرة عسكرية واحدة على الأقل او الحاق اضرار بها.وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية تموز "بانتقال الحرب إلى الأراضي الروسية" من دون أن يعلن المسؤولية عن عمليات تنفذ من الأراضي الروسية.