الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا: الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف نفذ من داخل روسيا
أخبار دولية
2023-09-01 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أوكرانيا: الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف نفذ من داخل روسيا
أوكرانيا: الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف نفذ من داخل روسيا
أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تلغرام أن الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف في شمال غرب روسيا أطلق من داخل الأراضي الروسية.
وأكد كيريلو بودانوف عبر تلغرام أن "المسيرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا"، مضيفا "أصيبت أربع طائرات عسكرية شحن روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم".
وقال في مقابلة مع موقع "ذي وور زون"، "ننشط في الاراضي الروسية".
وبحسب هذا الموقع، رفض المسؤول الكشف عما إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف.
وقال بودانوف "تم تدمير (طائرتين عسكريتين روسيتين) وإلحاق اضرار بطائرتين أخريين".
كما نشر الموقع صورا عبر الأقمار الاصطناعية تظهر طائرات متفحمة.
واستهدفت طائرات بدون طيار ليل الثلاثاء الاربعاء مطار بسكوف شمال غرب روسيا على الحدود مع إستونيا ولاتفيا وبيلاروس.
وردا على سؤال حول الموقع الذي انطلقت منه هذه المسيرات، اكتفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالقول الأربعاء إن "خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات بدون طيار لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث".
وبينما تستهدف مسيرات بشكل منتظم المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وموسكو، يندر أن تنفذ هجمات في أقصى الشمال، على بعد حوالي 700 أو 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.
الأسبوع الماضي استهدف هجوم مماثل مطارا في منطقة نوفغورود المجاورة، مما أدى إلى تدمير طائرة عسكرية واحدة على الأقل او الحاق اضرار بها.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية تموز "بانتقال الحرب إلى الأراضي الروسية" من دون أن يعلن المسؤولية عن عمليات تنفذ من الأراضي الروسية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أوكرانيا
هجوم
مسيرات
مطار بسكوف
روسيا
التالي
زيلينسكي: السلام لن يتحقق إلا بانسحاب روسيا من القرم
بوتين يستقبل إردوغان في سوتشي الإثنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-19
بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا
أخبار دولية
2023-08-19
بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا
0
أخبار دولية
2023-08-04
روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على قاعدة في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-04
روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على قاعدة في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة
أخبار دولية
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة
0
آخر الأخبار
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة ولا ضحايا
آخر الأخبار
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة ولا ضحايا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:21
الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة إنقلاب النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها
أخبار دولية
09:21
الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة إنقلاب النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها
0
أخبار دولية
09:03
أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات في جنوب سوريا
أخبار دولية
09:03
أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات في جنوب سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
0
أخبار دولية
08:14
سنغافورة تنظم أول إنتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
أخبار دولية
08:14
سنغافورة تنظم أول إنتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-08-29
إلى محبي هذه العادة الغريبة... التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى هذه المشاكل!
صحة وتغذية
2023-08-29
إلى محبي هذه العادة الغريبة... التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى هذه المشاكل!
0
منوعات
2023-08-22
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
منوعات
2023-08-22
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
فنّ
2023-08-27
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
فنّ
2023-08-27
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
0
أخبار لبنان
08:04
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
أخبار لبنان
08:04
مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:27
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة
0
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
السياحة في لبنان
14:01
برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
خبر عاجل
11:24
بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"
3
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
خبر عاجل
10:42
التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
5
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
خبر عاجل
11:26
بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية
6
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
منوعات
10:29
عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!
7
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
8
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More