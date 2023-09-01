زيلينسكي: السلام لن يتحقق إلا بانسحاب روسيا من القرم

زيلينسكي: السلام لن يتحقق إلا بانسحاب روسيا من القرم

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، أو حتى في أوروبا إذا لم تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم والدونباس وغيرها من الأراضي التي احتلتها.



وأعرب زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو أمام المنتدى الإقتصادي "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" في تشيرنوبيو في إيطاليا، عن أسفه لأن القرم، وهي شبه جزيرة كانت تجذب السياح والشركات، صارت اليوم منطقة محتلة ومعسكرة وعاجزة عن أن تحقق النمو".



وقال: "أنظروا إلى ما حدث في شبه جزيرة القرم. هل جلب الإحتلال الحضارة والسياحة والأعمال؟ لا شيء من ذلك. أوكرانيا وكل الدول الأخرى التي تحترم القانون الدولي لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ولا الشركات كذلك".



وأكد زيلينسكي أن "روسيا تحاول إخفاء ضعفها من خلال زرع الفوضى والإرهاب".