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سنغافورة تنظم أول إنتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
أخبار دولية
2023-09-01 | 08:14
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سنغافورة تنظم أول إنتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
سنغافورة تنظم أول إنتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات
تنظم سنغافورة الجمعة أول إنتخابات رئاسية منذ أكثر من عشر سنوات، في تصويت يعتبر مؤشرًا على حجم القاعدة الشعبية للحزب الحاكم بعد عدة فضائح سياسية.
وعلى الرغم من أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الإحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الإعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.
وكانت الرئيسة الحالية المنتهية ولايتها حليمة يعقوب ترشحت من دون منافس في العام 2017 لولاية مدتها ست سنوات.
ويرأس حكومة هذه الدولة المدنية في الوقت الراهن لي هسين لونغ من حزب العمل الشعبي الذي يتولى السلطة منذ العام 1959. أما رئيس الدولة فينبغي أن لا يكون منتميًا إلى أي حزب سياسي.
أخبار دولية
سنغافورة
إنتخابات رئاسية
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