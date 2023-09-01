الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة إنقلاب النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها

الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة إنقلاب النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها تسعى للتواصل مع قادة الإنقلاب العسكري في النيجر بعد أن علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في "مناطق العمليات" العسكرية.



وقالت المتحدثة بإسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي: "لقد اطلعنا على التقارير. نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك وما هي تداعياته على العمل الإنساني".



وجاءت تصريحاتها بعد أن أعلن النظام العسكري الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.