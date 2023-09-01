روسيا تعلن سيطرتها على "مواقع رئيسية على مرتفعات" قرب كوبيانسك شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها سيطرت على "مواقع رئيسية على مرتفعات" قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسية على مرتفعات".