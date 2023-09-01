منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسبب الاحتجاجات في إيران

دعت منظمات حقوقية الجمعة الى التحقيق في أسباب وفاة سجين في إيران كان القضاء حكم عليه بداية بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي على خلفية وفاة مهسا أميني، متهمة السلطات بتعذيبه.



وأعلنت السلطة القضائية في إيران الخميس وفاة جواد روحي، وهو في مطلع الثلاثينات، في مستشفى بمدينة نوشهر في محافظة مازندران (شمال) بعد معاناته "نوبة صرع" في وقت مبكر من اليوم ذاته.