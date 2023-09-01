البيت الأبيض: الجيش الأوكراني حقق "تقدما ملحوظا" في الأيام الاخيرة

اعلن المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض الجمعة أن الولايات المتحدة لاحظت "تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ72 الاخيرة".



وفي إشارة الى الانتقادات الاخيرة للهجوم الاوكراني المضاد في الصحافة الاميركية، قال جون كيربي إن "انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية ورهيبة وعنيفة، هذا الأمر فعلا ليس مفيدا".