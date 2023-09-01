مقتل تسعة جنود على الأقل في هجوم جهادي في شمال غرب سوريا

قتل تسعة جنود سوريين على الأقل الجمعة وأصيب 12 آخرون خلال هجوم نفذه جهاديون في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن "تسعة جنود سوريين قتلوا وأصيب 12 آخرون جراء تسلل مقاتلين من هيئة تحرير الشام إلى موقع عسكري للنظام في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية".



وأشار المرصد إلى مقتل ثلاثة من الجهاديين خلال تنفيذهم عملية التسلل.