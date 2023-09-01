الحزب الحاكم في جورجيا يسعى لإقالة رئيسة البلاد الموالية لأوروبا

بدأ الحزب الحاكم في جورجيا إجراء غير مسبوق ولكنه محفوف بالمخاطر لإقالة الرئيسة الموالية لأوروبا سالومي زورابيشفيلي التي تزور بروكسل الجمعة، مما تسبب بأزمة سياسية أخرى في هذا البلد الذي تربطه علاقات معقدة مع موسكو.



واوضح رئيس "حزب الحلم الجورجي" الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، للصحافيين "لقد اتخذنا هذا القرار ...لأن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للدستور يقوض سيادة القانون" في اشارة إلى زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة.



وتعارض زورابيشفيلي التي تم انتخابها عام 2018 بدعم من هذا الحزب، سياسة الجوار الذي ينتهجها مع روسيا، وكثفت تحركها سعيا لمنح بلدها وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.