تظاهرات السويداء اليوم ليست كما قبل

القضاء الأميركي يوجه التهمة إلى شخص إعتقل في قبرص بتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا

القضاء الأميركي يوجه التهمة إلى شخص إعتقل في قبرص بتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا

القبض في قبرص على روسي ألماني يُشتبه بتصديره مكونات إلكترونية بشكل غير قانوني إلى موسكو