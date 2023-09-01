بيلاروسيا تتهم مروحية عسكرية بولندية بانتهاك مجالها الجوي

اتهمت بيلاروسيا الجمعة، مستندة الى مقطع مصور، مروحية عسكرية لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بانتهاك مجالها الجوي "على علو منخفض جدا" وبعمق 1200 متر.



وقال حرس الحدود في بيلاروسيا على تلغرام إن "المروحية العسكرية البولندية إم آي-24 عبرت حدود الدولة بعد ظهر اليوم ثم عادت. تم إبلاغ الجانب البولندي بهذا الحادث".