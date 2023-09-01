بولندا تنفي انتهاك مروحية عسكرية تابعة لها المجال الجوي لبيلاروسيا

نفت بولندا الجمعة أن تكون مروحية عسكرية تابعة لها قد انتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، واصفة ما أعلنته مينسك في هذا الصدد بأنّه "أكاذيب واستفزازات" على وقع توتر بين البلدين الجارين.



وقال المتحدّث باسم القيادة العملانية للقوات المسلّحة البولندية لفرانس برس إنّ "هذه أكاذيب واستفزازات من الجانب البيلاروسي. من المؤكّد أنّه لم يحصل انتهاك مماثل".