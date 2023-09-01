روسيا تدرج حائز جائزة نوبل للسلام ديمتري موراتوف على قائمة "العملاء الأجانب"

أدرجت روسيا الجمعة رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلّة ديمتري موراتوف الذي فاز في 2021 بجائزة نوبل للسلام على قائمتها "للعملاء الأجانب"، في تصنيف يُستخدم عادة لكمّ أفواه منتقدي الحكومة.



وقالت وزارة العدل في بيان إنّ موراتوف "استخدم منصّات أجنبية لنشر آراء تهدف إلى تشكيل موقف سلبي تجاه السياسة الخارجية والداخلية لروسيا الاتّحادية".



و"العميل الأجنبي" مصطلح يعيد إلى أذهان كثير من الروس مصطلح "عدو الشعب" الذي اعتادوا عليه في الحقبة الستالينية.

