البابا فرنسيس يصف الفساد بأنه نتاج "عقلية عديمة الضمير



دعا البابا فرنسيس السبت في منغوليا إلى بذل مزيد من الجهد لحماية البيئة، وذلك خلال زيارة غير مسبوقة للحبر الأعظم لهذه الدولة الآسيوية ذات الغالبية البوذية.



وقال البابا البالغ 86 عاما في خطاب إن تقليد منغوليا في العيش بوئام مع الطبيعة ومخلوقاتها يشكّل "مساهمة قيّمة" في إطار "الجهود العاجلة التي بات لا مفر منها لحماية كوكب الأرض والحفاظ عليه".