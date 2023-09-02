مقتل قائد في البوليساريو وأربعة مقاتلين صحراويين بقصف شنته مسيّرة مغربية

أفادت وكالة الأنباء الصحراويّة (واص) بأنّ قائدا عسكريا في جبهة البوليساريو قُتل الجمعة مع أربعة مقاتلين صحراويّين جرّاء قصف شنّته مسيّرة مغربيّة في الصحراء الغربيّة المتنازع عليها، تزامنا مع زيارة وفد أميركي لهذه المنطقة.



والصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة يُسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الصحراويّة أنّه بتاريخ "اليوم 01 أيلول 2023، ارتقى شهيدا في ميدان الشرف عضو الأمانة الوطنيّة للجبهة، وقائد الناحية العسكريّة السادسة المقاتل أبا عالي حمودي رفقة أربعة من رفاقه الأبطال".



وعلى الأثر، أعلنت الرئاسة الصحراويّة الحداد ثلاثة أيّام اعتبارا من السبت.



وذكر موقع Ecsaharaui الإخباري الصحراوي من جهته أنّه "في أعقاب معارك في منطقة المحبس، ردّت القوّات الجوّية المغربيّة باستخدام مسيّرتين من صنع إسرائيلي".



ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من الجانب المغربي.



يأتي ذلك في وقت "شرع الجمعة وفد من الولايات المتحدة الأميركية يقوده جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية والمكلف بشمال إفريقيا بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، في زيارة للطرف الصحراوي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية"، وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية.



في نيسان 2021 قُتل مسؤول عسكري صحراوي آخر هو قائد "الدرك الوطني" الداه البندير في قصف شنّته مسيّرة في منطقة تفاريتي.

