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وفد أسترالي موسع إلى الصين لاستئناف الحوار بشأن تعزيز العلاقات
أخبار دولية
2023-09-02 | 05:11
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وفد أسترالي موسع إلى الصين لاستئناف الحوار بشأن تعزيز العلاقات
وفد أسترالي موسع إلى الصين لاستئناف الحوار بشأن تعزيز العلاقات
تعتزم أستراليا إرسال وفد يضم شخصيات سياسية وأخرى من قطاعات الصناعة والتعليم والإعلام والفنون إلى بكين الأسبوع المقبل لاستئناف حوار مع نظرائهم الصينيين سعيًا لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في كانبيرا السبت.
وأفاد مكتب وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان بأن الوفد سيبحث في الصين مواضيع شتى منها العلاقات التجارية والإستثمارية والتواصل، إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
واعتاد وفد كهذا أن يزور الصين بشكل سنوي منذ العام 2014، إلى أن توقفت هذه الزيارات إعتبارًا من 2020.
ورأت وونغ في بيان أن الزيارة "خطوة إضافية لتعزيز الإنخراط الثنائي وتحقيق الإستقرار في علاقتنا مع الصين".
وسيكون الوفد برئاسة وزير التجارة الأسترالي السابق كريغ إيمرسون، ويضم وزيرة الخارجية السابقة جولي بيشوب.
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