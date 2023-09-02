الاحتجاجاتُ في السويداء مستمرة..

الاحتجاجاتُ في السويداء مستمرة..



فيومَ السبت، تجمعَ العشراتُ في ساحة الكرامة وسطَ مدينة السويداء، للتأكيدِ على استمرارِ الحَراك الشعبي المُطالبِ بالتغييرِ السياسي.



هذا الحَراكُ، انطلق قبل أسبوعين احتجاجاً على تدهورِ الأوضاع الاقتصادية عَقبَ قرارِ السلطاتِ رفعِ الدعم عن الوَقود، في خضمِ أزمةٍ اقتصاديةٍ تخنقُ السوريين بعد أكثرَ من اثني عشرَ عاماً من حربٍ مدمرة. وتطورَت التحركاتُ الى المطالبة بـإسقاطِ النظام.