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عبد اللهيان: من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية
أخبار دولية
2023-09-02 | 13:23
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عبد اللهيان: من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية
التقى علي رضا عنايتي، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، عشية مغادرته إلى موقع البعثة، مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان وقدم تقريرا عن الخطط المقبلة في مجال العلاقات بين الأديان.
وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية أمير عبد اللهيان تطوير وتعميق سياسة الجوار.
واعتبر أنه من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون الثنائي والمتنوع في المجالات المتعددة الأطراف.
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