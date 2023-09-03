16 قتيلا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير في العراق

قتل 16 شخصا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير وقع ليل الجمعة السبت شمال بغداد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.



ووقع الحادث بين مدينتي الدجيل وسامراء في صلاح الدين، وفق ما نقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة خالد برهان.



وأشار إلى أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 16 زائرا وجرح 13 بحالات حرجة"، لافتا الى أن "أغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".