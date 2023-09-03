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ملك تايلاند يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة

أخبار دولية
2023-09-02 | 23:57
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ملك تايلاند يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة
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ملك تايلاند يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة

صادق ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن السبت على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سريتا تافيسين، في خطوة إضافية نحو إنهاء أزمة سياسية تعود لأشهر.
     
وأفاد الديوان الملكي في بيان أن الملك صادق على التشكيلة الحكومية التي تضم 34وزيرا، بمن فيهم بعض من تولوا مهام في الحكومة السابقة المدعومة من الجيش، والتي كانت تلقى معارضة واسعة بين التايلانديين.

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