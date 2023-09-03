البابا في منغوليا في زيارة غير مسبوقة دعما للكاثوليك

يلتقي البابا فرنسيس السبت المجتمع الكاثوليكي الصغير لكن النشط في منغوليا، في إطار زيارته غير المسبوقة لهذه الدولة ذات الغالبية البوذية الواقعة بين روسيا والصين.



وصباحا استُقبل البابا البالغ 86 عاما في العاصمة أولان باتور بمراسم رسمية بمشاركة حرس الشرف في ساحة سخباتار التي سُمّيت على اسم بطل ثوري منغولي.



ويجتمع البابا اليسوعي لاحقا مع رئيس منغوليا ورئيس وزرائه.



ودعا البابا السبت في منغوليا إلى بذل مزيد من الجهد لحماية البيئة. وقال في خطاب إن تقليد منغوليا في العيش بوئام مع الطبيعة ومخلوقاتها يشكّل "مساهمة قيّمة" في إطار "الجهود العاجلة التي بات لا مفر منها لحماية كوكب الأرض والحفاظ عليه".



وشدد في خطابه الذي ألقاه أمام قادة البلاد، على أن الفساد يمثل "تهديدا خطيرا لتنمية أي مجموعة بشرية، وأنه يتغذى على عقلية نفعية وعديمة الضمير تُفقِر بلدانا بكاملها".

